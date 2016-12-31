В ходе теракта в Багдаде погибли более 20 человек, есть раненые

Как отмечается, две бомбы взорвались рядом с магазинами, где продают автозапчасти в районе Аль-Синако утром, когда на рынке было достаточно людно.

Кроме того, одна взрывчатка сработала на смертнику, другая - была заложена срабатывания заранее.

По состоянию на данный момент, ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Также полиция сообщает, что количество погибших может возрасти.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Йемене случился теракт. Смертник привел в действие взрывное устройство прямо в очереди людей, стоящих за зарплатой.