Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн

Об єтом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как отмечается, работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения.

"В 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз", - говорится в сообщении.

Кроме того, сумма убытков, причиненных Фонду гарантирования вкладов физических лиц достигает 80 млн. гривен.

В свою очередь, президенту, который также был одним из владельцев банка, следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, а председателю правления - по ч. 5 ст.191 УК Украины.

Также по данным пресс-службы полиции, во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка изъято коллекцию оружия.

В настоящее время окончательная сумма убытков - устанавливается.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Харькове местна прокуратура объявила о подозрении одному из руководителей таможенного поста в области.