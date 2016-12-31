14:31 31.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100157045:labazovych

Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн

Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн. гривен. Президент - один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения.

Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн

Об єтом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как отмечается, работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения.

"В 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз", - говорится в сообщении.

Кроме того, сумма убытков, причиненных Фонду гарантирования вкладов физических лиц достигает 80 млн. гривен.

В свою очередь, президенту, который также был одним из владельцев банка, следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191  и ч. 3 ст. 209  Уголовного кодекса Украины, а председателю правления - по ч. 5 ст.191 УК Украины.

Также по данным пресс-службы полиции, во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка изъято коллекцию оружия.

В настоящее время окончательная сумма убытков - устанавливается.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Харькове местна прокуратура объявила о подозрении одному из руководителей таможенного поста в области.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив