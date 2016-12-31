Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн

Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн. гривен. Президент - один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения.
Об єтом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Как отмечается, работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения.
"В 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз", - говорится в сообщении.
Кроме того, сумма убытков, причиненных Фонду гарантирования вкладов физических лиц достигает 80 млн. гривен.
В свою очередь, президенту, который также был одним из владельцев банка, следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, а председателю правления - по ч. 5 ст.191 УК Украины.
Также по данным пресс-службы полиции, во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка изъято коллекцию оружия.
В настоящее время окончательная сумма убытков - устанавливается.
Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Харькове местна прокуратура объявила о подозрении одному из руководителей таможенного поста в области.