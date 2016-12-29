08:54 29.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Мариуполе полицейский протаранил троллейбус, погиб один человек - ФОТО

В Мариуполе в среду поздно вечером, 28 декабря, иномарка врезалась в городской троллейбус.

В Мариуполе полицейский протаранил троллейбус, погиб один человек - ФОТО

В результате аварии погиб один человек. Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло на закруглении дороги по улице Краснофлотской.

Сотрудник полиции, который в этот день был выходной, не справился с управлением своего собственного Ford Focu и выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с троллейбусом. От сильного удара на месте происшествия погиб пассажир иномарки. Ее водитель, сотрудник полиции, в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице.

Водитель троллейбуса также получил травмы и обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате дорожно-транспортного происшествия в Кривом Рогу столкнулись легковушка и микроавтобус, травмированы семь человек.


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