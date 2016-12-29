Почти 300 ящиков контрафактных сигарет обнаружили во Львовской области

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как отмечается, сигареты задержали в пункте пропуска "Рава-Русская" в грузовом автомобиле "Вольво". Во время углубленного осмотра транспортного средства среди груза лесоматериалов, в поддонах, правоохранители нашли скрытые сигареты.

"Во всех 27 паллетах среди пакетов с древесной опилками, которые находились в авто, были оборудованы тайники по 48 упаковок сигарет в каждом", - говорится в сообщении.

Кроме того, с автомобиля и прицепа изъяли 291 ящик сигарет, а это - 145 500 пачек табачной контрабанды.

По данным ГПСУ, это крупнейшая в этом году партия контрабандных табачных изделий.

В настоящее идет подсчет сигарет и дальнейший осмотр автомобиля.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рассмотрел предложение Кабинета министров Украины о повышении ставки акциза на табачные изделия.