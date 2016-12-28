Российской пенсионерке под видом лекарства на 420 тысяч продали урину

Об этом сообщает Svopi.ru.

Бабушка рассказала правоохранительным органам, что ей позвонил неизвестный и представился главврачом в местной больнице.

"Злоумышленник сообщил потерпевшей, что у неё плохие анализы и предложил дорогостоящее лечение. При помощи наводящих вопросов он выяснил, сколько денег хранила пожилая женщина и предложил за эту сумму купить препарат, который ей помог бы", - говорится в сообщении.

После этого к бабушке приехал курьер от врача, на вид которому было 25-30 лет. В свою очередь, потерпевшая передала ему деньги, а он ей средство в банке.

Отметим, что бабушка только потом узнала, что в банке моча, а не лекарство.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее 79-летнюю жительницу Николаева обокрали аферисты, представившиеся социальными работниками.