14:38 28.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Мужчину задержали за убийство троих человек в Днепропетровской области

В Днепропетровской области задержан 29-летний мужчина за убийство троих человек.

Мужчину задержали за убийство троих человек в Днепропетровской области

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Как отмечается, в Марганце правоохранительными органами был обнаружен труп 63-летнего мужчины, спрятанный в диван в собственном доме.

"Хозяин распивал алкогольные напитки вместе с 29-летним знакомым. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена личность указанного мужчины. Во время допроса последний признался, что кроме убийства товарища, убил еще двух человек, тела которых закопал неподалеку от своего дома", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, злоумышленник привел правоохранителей к указанному им месту, где и были обнаружены трупы мужчины и женщины.

В свою очередь, мужчина был задержан по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

На данный момент досудебное расследование продолжается.

Как сообщал "Ура-Информ", в Хмельницкой области до пяти лет лишения свободы осудили бывшего участкового инспектора милиции за убийство коллеги по неосторожности.


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