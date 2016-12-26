12:40 26.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Закарпатской области будут судить грабителей, которые похитили из дома более 2 млн долл.

Прокуратура в Закарпатской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, которые похитили из частного дома в Тячеве более двух млн долларов.

В Закарпатской области будут судить грабителей, которые похитили из дома более 2 млн долл.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемые, действуя по предварительному сговору группой лиц, в феврале этого года проникли в частный дом в Тячеве, откуда похитили иностранную и национальную валюту на общую сумму 2,3 млн грн.", - говорится в сообщении.

Кроме того, один из злоумышленников обвиняется еще и в незаконном завладении квадроциклом стоимостью почти 30 тыс. грн. и в незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия.

Также в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас обвинительный акт в отношении указанных лиц местной прокуратурой направлен в Тячевский районный суд, которым назначено подготовительное судебное заседание и продлен срок действия мер, избранных в отношении обвиняемых.

В свою очередь, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщал ранее



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