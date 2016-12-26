В Харькове горел дом ребенка

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области. 25 декабря в 16:10 на «101» поступило сообщение про пожар в учреждении здравоохранения "Областной дом ребенка № 2", что на ул. Кузнецкая, 1. Горело заведение, в котором постоянно находятся около 50 детей и 20 человек персонала.

Приехав на место спасатели установили, что в подвале было короткое замыкание кабельного хозяйства. Горел силовой электрокабель. По итогам возгорания полимерных материалов образовалось задымление на первом этаже детдома, и токсичность угрожала жизни детей. Спасатели перенесли в другой корпус 33 ребенка и вывели семерых взрослых.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе горел торговый центр.