15:15 26.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове горел дом ребенка

В г. Харьков спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание в доме ребенка и вскоре эвакуировали 33 детей и семь взрослых. 

В Харькове горел дом ребенка

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области. 25 декабря в 16:10 на «101» поступило сообщение про пожар в учреждении здравоохранения "Областной дом ребенка № 2", что на ул. Кузнецкая, 1. Горело заведение, в котором постоянно находятся около 50 детей и 20 человек персонала.

Приехав на место спасатели установили, что в подвале было короткое замыкание кабельного хозяйства. Горел силовой электрокабель. По итогам возгорания полимерных материалов образовалось задымление на первом этаже детдома, и токсичность угрожала жизни детей. Спасатели перенесли в другой корпус 33 ребенка и вывели семерых взрослых.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе горел торговый центр.


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