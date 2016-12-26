На Закарпатье столкнулись две иномарки, пострадали пять человек - ФОТО

В результате аварии пострадали пять человек. Как сообщает пресс-служба

Главного управления Национальной полиции в области, дорожно-транспортное происшествие произошло на объездной дороге возле областного центра Закарпатья.

Недалеко от КПП "Ужгород" водитель Ford Transit Connect и NissanNote, скорее всего не справился с управлением. В итоге его машина выехала на встречную полосу, где и врезалась в Ford.

Сейчас полиция устанавливает причины аварии. Открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения". При этом по данным правоохранителей, водители автомобилей были трезвыми.

Скорая помощь увезла в больницу пассажирку Ford в больницу с многочисленными травмами, а водитель Nissan находится в реанимации. Кроме этого, после оказания помощи отпущены пассажир Nissan, водитель и пассажир Ford.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области на ходу загорелся мусоровоз, водитель автомобиля погиб.