Четверо иностранцев пострадали в ДТП в Винницкой области

Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

Как отмечается, автопроисшествие произошло в Винницком районе вблизи поворота на село Медвежье Ушко.

"25-летний водитель автомобиля "Мерседес", житель Республики Молдавия, двигаясь в направлении Могилев-Подольского, на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся", - гласит сообщение.

Отметим также, что четверо пассажиров иномарки в возрасте от 38 до 47 лет, среди которых одна женщина, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

В настоящее правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал, "Ура-Информ", недавно в Харькове случилась крупная авария. Инцидент имел место на окружной дороге в районе экопарка.