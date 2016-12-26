13:06 26.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Четверо иностранцев пострадали в ДТП в Винницкой области

В Винницком районе в результате ДТП четверо граждан Республики Молдова с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу.

Четверо иностранцев пострадали в ДТП в Винницкой области

Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

Как отмечается, автопроисшествие произошло в Винницком районе вблизи поворота на село Медвежье Ушко.

"25-летний водитель автомобиля "Мерседес", житель Республики Молдавия, двигаясь в направлении Могилев-Подольского, на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся", - гласит сообщение.

Отметим также, что четверо пассажиров иномарки в возрасте от 38 до 47 лет, среди которых одна женщина, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

В настоящее правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал, "Ура-Информ", недавно в Харькове случилась крупная авария. Инцидент имел место на окружной дороге в районе экопарка.


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