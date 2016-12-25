В Израиле на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар- ВИДЕО

Горит огромная цистерна с горючим и пламя может перекинуться на другие хранилища с опасными веществами.

Как сообщает издание The Jerusalem Post, которое цитирует слова сотрудника завода, горит цистерна вместимостью 12 тысяч кубических метров, на момент возгорания она была заполнена примерно на 10%.

Тушить возгорание срочно прибыли 40 пожарных машин. В связи с пожаром местные власти закрыли некоторые участки шоссе, которые находятся неподалеку.

В то же время, полиция города пояснила, что пожар вспыхнул в промзоне, где расположено несколько химических предприятий, в том числе хранилище аммиака. Однако, по словам полицейских, им ничего не угрожает.

Городские власти призвали жителей Кирьят-Хаим и Кирьят-Моцкин не выходить из домов и закрыть окна.

При этом министр по защите окружающей среды Израиля Зеев Елкин уже созвал оперативное совещание с участием высокопоставленных чиновников ведомства. Министерство оценит последствия пожара и его влияние на окружающую среду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле станции метро " Лесная" в Киеве в воскресенье днем, 25 декабря, горел рынок. В результате пожара погиб один человек.