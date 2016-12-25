Стало известно, кто был на борту пропавшего Ту-154

Выяснилось, что на борту лайнера были 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, а также девять журналистов. Такую информацию озвучили в ТАСС.

"На борту находился 91 человек, 68 из них - это музыканты ансамбля имени Александрова, девять представителей СМИ, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа", – гласит публикация.

На борту пребывали три сотрудника телеканала «Звезда», об этом сообщили на сайте телеканала.

Тем временем, на "Первом канале" рассказали, что на борту было три сотрудника и от этого СМИ: корреспондент Дмитрий Рунко, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Зийду. Отмечается, что журналисты летели в Сирию.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодня утром, с радаров исчез самолет Ту-154 с 91 человеком на борту. Известно, что он пропал в полутора километрах от черноморского побережья Сочи. На глубине 50-70 метров найдены останки авиаборта. По данному факту возбуждено уголовное дело.