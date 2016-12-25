20:14 25.12.2016 | Происшествия | Новости
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Мощное землетрясение обрушилось на в Чили

В воскресенье, 25 декабря, на юге Чили произошло мощной землетрясение.

Мощное землетрясение обрушилось на в Чили

Его магнитуда составила 7,7 баллов. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр стихийного бедствия располагался в Тихом океане на глубине примерно 15 километров недалеко от берега - в 40 километрах от города Пуэрто-Кельон. Сообщений о разрушениях и жертвах пока не поступало.

В то же время в Центре предупреждают об угрозе цунами в радиусе тысячи километров от эпицентра чилийского землетрясения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 20 декабря, в Эквадоре произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,8 баллов. Стихия вызвала сильные разрушения в городах Атакамес и Тонсупа на Тихоокеанском побережье.


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