17:55 25.12.2016 | Происшествия | Новости
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Число погибших в крушение российского Ту-154 увеличилось до десяти человек

В России растет количество жертв крушения самолета Ту-154 под Сочи

Число погибших в крушение российского Ту-154 увеличилось до десяти человек

По состоянию на пять часов вечера воскресенье, 25 декабря, на месте трагедии уже найдено десять тел. Как сообщают российские СМИ, водолазы подняли на поверхность еще три тела.

Спасатели также рассказали, что для опознания останков погибших потребуется генетическая экспертиза.

Тут врачи не нужны. Родственники не опознают, то что осталось, - заявил директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе, добавив, что на месте авиакатастрофы продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России пропал самолет с 83 военными на борту. Ту-154 летел в Латакию и исчез с радаров через 20 минут после вылета. Согласно его данным, на его борту находятся около 100 человек.


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