Польша лишила финансирования портал украинской общины prostir.pl

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор портала Игорь Исаев.

"По активную гражданскую позицию в 2016 году, в том числе за участие в дискуссии о "волынский геноцид" и сотрудничество со СМИ Украины польское Министерство внутренних дел решило лишить мой портал PROstir.pl финансирования", - написал Исаев.

Согласно его словам, власти Польши решили даже не урезать финансирование на какой-то процент, пусть даже на 80, а вообще лишить финансовой поддержки.

Как отмечается, портал стал известным в 2016 году из-за освещения "волынской дискуссии" и напряженной ситуации в Перемышле.

Исаев также отметил, что сможет и дальше вести портал prostir.pl без денег, однако МВД Польши "уничтожило" команду портала.

"Польское МВД "решило выделить 0,00 злотых на честь 70-й годовщины акции "Висла", - подчеркнул Исаев.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее на украинско-польской границе произошла перестрелка. Нарушители пытались провести через границу четыре микроавтобуса с контрабандой.