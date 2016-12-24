11:19 24.12.2016 | Происшествия | Новости
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Дамаск обвинил повстанцев в загрязнении питьевой воды

Власть Сирии утверждает, что были вынуждены сократить объемы поставок воды в столице после того, как повстанцы загрязнили питьевую воду дизельным топливом.

Дамаск обвинил повстанцев в загрязнении питьевой воды

Об этом передает Al Jazeera.

"Чиновник из Дамаска поздно вечером в пятницу заявил, что начали использование резервной воды для удовлетворения потребностей города, после того, как повстанцы, контролирующие территорию к северо-западу от Дамаска, якобы загрязнили источник аль-Фиха", - говорится в сообщении.

Отметим, в столицу Сирии поставляется большая часть воды, расположен в удерживаемой повстанцами долине Вади Барада в горной местности недалеко от ливанской границы.

Также чиновник указал, что проблема будет решена через "несколько дней".

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее после выхода из восточной части сирийского города Алеппо пропали без вести сотни мужчин.


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