Дамаск обвинил повстанцев в загрязнении питьевой воды

Власть Сирии утверждает, что были вынуждены сократить объемы поставок воды в столице после того, как повстанцы загрязнили питьевую воду дизельным топливом.
Об этом передает Al Jazeera.
"Чиновник из Дамаска поздно вечером в пятницу заявил, что начали использование резервной воды для удовлетворения потребностей города, после того, как повстанцы, контролирующие территорию к северо-западу от Дамаска, якобы загрязнили источник аль-Фиха", - говорится в сообщении.
Отметим, в столицу Сирии поставляется большая часть воды, расположен в удерживаемой повстанцами долине Вади Барада в горной местности недалеко от ливанской границы.
Также чиновник указал, что проблема будет решена через "несколько дней".
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее после выхода из восточной части сирийского города Алеппо пропали без вести сотни мужчин.