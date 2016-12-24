Автомобиль полиции и многоэтажку повредили из-за обстрела в Донецкой области

Об этом передает Бахмутский отдел полиции в Донецкой области.

"Снаряды попали около многоэтажного жилого дома. Повреждены окна и двери. Также осколками снаряда поврежден служебный автомобиль полиции, находившийся у пункта полиции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, жертв и пострадавших на данный момент нет.

Кроме того, открыто уголовное производство по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, работа по фиксации разрушений и оказанию помощи мирным жителям продолжается.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Днепре неизвестные обстреляли трамвай маршрута №12.