12:30 24.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Автомобиль полиции и многоэтажку повредили из-за обстрела в Донецкой области

В Светлодарске Донецкой области в результате обстрела боевиков повреждены многоэтажное здание и служебный автомобиль полиции.

Автомобиль полиции и многоэтажку повредили из-за обстрела в Донецкой области

Об этом  передает  Бахмутский отдел полиции в Донецкой области.

"Снаряды попали около многоэтажного жилого дома. Повреждены окна и двери. Также осколками снаряда поврежден служебный автомобиль полиции, находившийся у пункта полиции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, жертв и пострадавших на данный момент нет.

Кроме того,  открыто уголовное производство по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, работа по фиксации разрушений и оказанию помощи мирным жителям продолжается.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее  в Днепре неизвестные обстреляли трамвай маршрута №12.


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