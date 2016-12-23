В Нью-Йорке горел небоскребе, пострадали 24 человека

В результате пожара пострадали 24 человека. Двое и них находятся в критическом состоянии. Как сообщает Fox News, возгорание началось в 33-этажном доме около пяти часов вечера по местному времени.

Огонь охватил третий и четвертый этажи здания. По данным пожарного управления Нью-Йорка среди пострадавших семилетняя девочка, у которой остановилось сердце.

По состоянию на утро пятницу, медикам удалось реанимировать девочку и сейчас ее стабильное.

Сообщается также, что пожарным удалось справиться с огнем и в настоящий момент они обыскивают все 33-этажное строение. Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Японии, в городе Итоигава, бушует городской пожар. Возгорание началось на побережье Японского моря в ресторане. Затем из-за сильного ветра огонь распространился на 140 зданий.