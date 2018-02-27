Для бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Украина была "испытательным полигоном"

Маркус Акерет, Neue Zürcher Zeitung

"Для Пола Манафорта, недолгое время являвшегося руководителем предвыборной кампании Трампа, его многолетняя деятельность на Украине все больше становится злой участью", - пишет Маркус Акерет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

"И дело не только о деньгах, которые Манафорт, очевидно, получил от тех, кто был фундаментом власти Януковича и покровителями его "Партии регионов", - промышленных магнатов с Восточной Украины, тесно связанных с криминалом. Речь идет, в том числе и для украинцев, о том, на какие политические процессы повлиял Манафорт, кроме победы на выборах "Партии регионов" и Януковича", - отмечает автор.

"Вероятно, в своем стремлении привести к власти в Киеве Януковича и его партию, Манафорт продвигал "европеизацию" лица, некогда судимого из-за совершенного насильственного преступления. Не Москва, а Брюссель, вероятно, являлись ориентиром для Януковича, который в 2010 году второй раз предпринимал попытку стать президентом", - говорится в статье.

Автор упоминает также "сомнительную группу иностранных лоббистов", к которой, как недавно стало известно, принадлежал бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр и бывший председатель Еврокомиссии и премьер-министр Италии Романо Проди. Летом и осенью 2013 года, когда ЕС и Россия были на пути к конфликту из-за соглашения об ассоциации Украины с ЕС и соглашения о свободной торговле, данные политики добивались понимания для всех заинтересованных сторон. "То, что Проди называет это сейчас содействием обеспечению мира на Украине, звучит странно; о войне тогда речи не шло", - отмечает журналист.

Вопросы о том, какое влияние Манафорт оказал на неожиданное решение Януковича не подписывать договор об ассоциации с ЕС осенью 2013 года, а также о том, какова была роль Манафорта в эскалации насилия в феврале 2014 года на Майдане, остаются спорными, признает автор. Манафорт до 2015 года возвращался на Украину и помогал организации-преемнице "Партии регионов" вернуть "политическую почву". "Украина была испытательным полигоном для целого ряда предвыборных технологий", - констатирует журналист.

Источник: Инопресса