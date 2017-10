Мужчины, которые прикрывали Харви Вайнштейна

Габриэль Лерман, La Vanguardia

"Сексуальные домогательства, которые десятки лет совершенно безнаказанно практиковал Харви Вайнштейн, были в Голливуде "секретом Полишинеля", - пишет обозреватель La Vanguardia Габриэль Лерман.

Журналистка Сара Ваксман, основатель сайта The Wrap, утверждает, что сведения о поведении Вайнштейна могли бы всплыть еще несколько лет назад. "Она обвиняет актеров Мэтта Деймона и Расселла Кроу в том, что они вмешались и предотвратили публикацию статьи о домогательствах Вайнштейна, которую она писала в 2004 году, будучи сотрудницей The New York Times", - говорится в статье.

Актера Бена Аффлека тоже обвиняют в том, что он прикрывал Вайнштейна. "Несколько дней назад актриса Роуз Макгоуэн, одна из предполагаемых жертв продюсера, попросила Аффлека не защищать жертв, поскольку он "прекрасно знал" обычаи человека, которого еще два дня назад числил среди своих лучших друзей", - говорится в статье.

Деймон, Аффлек и Кроу снимались в фильмах, которые Вайнштейн продюсировал, напоминает автор.

Газета приводит подробности статьи Ваксман: в 2004 году The New York Times дала ей добро на проверку слухов о "неподобающем сексуальном поведении Вайнштейна". Вначале Ваксман полагала, что в основном Вайнштейн вел себя так в Европе - на фестивалях и в командировках. "И, действительно, приехав в Рим, она обнаружила, что истинной обязанностью Фабрицио Ломбардо, предполагаемого директора итальянского отделения Miramax (фирмы, которую Вайнштейн создал и был ее руководителем с 1978 по 2005 год), было "добывать ему женщин", - пишет автор.

По словам Ваксман, статья так и не была опубликована, поскольку Вайнштейн оказал на газету "сильное давление". "Он знал, что он крупный рекламодатель для The New York Times и вообще могущественный человек", - пояснила она.

Кроу воздержался от комментариев, Деймон отрицает, что знал о поведении Вайнштейна, и утверждает, что звонил Ваксман только для того, чтобы защитить Ломбардо.

Что до Аффлека, то он осудил поведение Вайнштейна, но сам сделался героем скандала: "Многие женщины утверждают, что он прикасался к ним против их воли".

Источник: Инопресса