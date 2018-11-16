09:56 16.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине вступил в силу закон о прозрачности в добывающих отраслях

В Украине вступил в силу закон №2455-VIII об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях. Документ опубликован в парламентском издании 30 дней назад.

В Украине вступил в силу закон о прозрачности в добывающих отраслях

Соответствующая информация появилась на сайте Кабмина.

Закон устанавливает, что организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых общегосударственного значения, должны представят отчет о своей деятельности. Они обязуются отчитываться в Министерство энергетики о платежах в пользу государства, а материнские компании  - подавать консолидированный отчет о платежах в пользу государства. Такие отчеты можно подать в электронном или бумажном виде либо же в специальной электронной системе, если таковая имеется.

Если в компании, которая занимается добывающей деятельностью, есть сайт, то и там необходимо публиковать отчет о платежах в пользу государства или же консолидированный отчет. Отчеты должны публиковаться ежегодно до первого сентября и храниться в течение трех лет. Если к отчету есть замечания, компании должны дать до 10 дней на исправления.

Кроме того, добывающие компании должны предоставлять Минэнерго информацию о существенных условиях соглашений о использовании недр вместе с соответствующей выдержкой из таких договоров.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Кабмин обновил план по развитию газодобывающей отрасли Украины.


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