Нацбанк на четверг вновь укрепил гривну

100 долл - 2783,9406 грн;

100 евро - 3144,7393 грн.

При этом регулятор установил на 15 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1074.908499;

Серебро - 12.709864;

Платина - 764.746389;

Палладий - 999.914865.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 14 ноября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2791,8162 грн;

100 евро - 3143,8642 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.