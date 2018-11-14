09:35 14.11.2018 | Экономика | Новости
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"Газпром" отреагировал на заявления США об угрозе срыва "Северного потока - 2"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что проект "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на намерения США сорвать строительство.

Об этом он сообщил в интервью российским СМИ.

Ранее посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что у президента Дональда Трампа есть "много инструментов", чтобы остановить газопровод "Северный поток-2", который еще больше Европу от российского газа.

"Ну вы же все сами видите - 200 километров уже построили. И другое достроим", - сказал Миллер.

Отметим, что строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года. Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", министр энергетики США Рик Перри заявил, что нельзя позволить РФ использовать энергетику как оружие устрашения. 


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