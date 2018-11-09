Евросоюз уже в конце года может продлить санкции против России, - посол Эдерер

Санкции Европейского союза имеют вполне определенную цель: это исполнение минских соглашений. Об этом в пятницу утром, 9 ноября, заявил в интервью российским СМИ посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

При этом он также отметил, что санкции не являются самоцелью. Это всего лишь инструмент политики.

Вместе с тем дипломат пояснил, что санкции не продлеваются автоматически. Каждые полгода 28 стран-членов ЕС оценивают, есть ли прогресс в реализации минских соглашений, и, исходя из этого, принимают решение о санкциях на основе консенсуса.

На сегодняшний день нет политической воли для выполнения минских соглашений, в частности договоренностей от февраля 2015 года, - отметил он, напомнив, что нарушением минских соглашений является подготовка к проведению 11 ноября так называемых "выборов" в "ДНР" и "ЛНР".

Эти шаги находят поддержку с российской стороны, а в минских соглашениях записано, что выборы могут происходить лишь в соответствии с украинским законом, а Украина, как известно, выразила протест в связи с проведением так называемых "выборов", и если они состоятся, они станут нарушением минских соглашений, - резюмировал Эдерер.

Напомним, в посольстве США в Украине призвали Российскую Федерацию отменить так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе 11 ноября. Ранее посольство США призвало жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не участвовать в "выборах".

Как сообщал УРА-Информ, офис контроля за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки в четверг, 8 ноября, официально объявил о введении новых ограничений против России. Как сказано на сайт американского финансового ведомства, в список добавлены три физических лица и девять юридических лиц. В частности, речь идет о санатории "Ай-Петри", курорте "Мрия" и "Министерстве государственной безопасности "ЛНР".