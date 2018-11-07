08:54 07.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Платежная система Японии планирует выйти на украинский рынок

Крупнейшая платежная система Японии JCB заинтересована в выходе на украинский рынок. JCB является одной из пяти крупнейших платежных систем мира.

Платежная система Японии планирует выйти на украинский рынок

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно данным, накануне прошла встреча председателя НБУ Якова Смолия,  его первого заместителя Екатерины Рожковой и заместителя Сергея Холода с генеральным менеджером международной платежной системы JCB Такаши Суецугу.

К слову,  JCB – крупнейшая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира по объему выпущенных платежных карт и объему операций по оплате товаров и услуг.

В ходе встречи Такаши Суецугу сообщил о заинтересованности JCB в выходе на украинский рынок и намерении подать регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время.

Со своей стороны Смолий приветствовал намерение JCB работать в Украине, подчеркнув, что Нацбанк выступает за конкурентную среду на платежном рынке и единые правила регулирования для всех участников.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", НБУ ввел в обращени памятную монету в честь украинского писателя, переводчика и педагога Ивана Нечуй-Левицкого.


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