Платежная система Японии планирует выйти на украинский рынок

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно данным, накануне прошла встреча председателя НБУ Якова Смолия, его первого заместителя Екатерины Рожковой и заместителя Сергея Холода с генеральным менеджером международной платежной системы JCB Такаши Суецугу.

К слову, JCB – крупнейшая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира по объему выпущенных платежных карт и объему операций по оплате товаров и услуг.

В ходе встречи Такаши Суецугу сообщил о заинтересованности JCB в выходе на украинский рынок и намерении подать регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время.

Со своей стороны Смолий приветствовал намерение JCB работать в Украине, подчеркнув, что Нацбанк выступает за конкурентную среду на платежном рынке и единые правила регулирования для всех участников.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", НБУ ввел в обращени памятную монету в честь украинского писателя, переводчика и педагога Ивана Нечуй-Левицкого.