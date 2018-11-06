09:14 06.11.2018 | Экономика | Новости
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Азербайджан прекратит импорт российского газа

Подписание контракта на поставку дополнительных объемов газа из России не рассматривается. Точно так же из Туркмении.

Азербайджан прекратит импорт российского газа

Об этом сообщил представитель госнефтекомпании страны по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.

По словам Ахмедова, несколько сотен миллионов куб. м. газа, которые осталось закупить в России по годовому контракту, подписанному в конце 2017 года, будут получены в предстоящие месяцы. А подписание конкракта на поставки в следующем году пока не рассматривается. 

"Большей частью это приходилось на летние месяцы. Этот газ закачивался в газохранилище и использовался для экспорта, переработки и других целей. Таким образом мы реализовывали коммерческий потенциал наших газохранилищ", - сказал представитель компании.

На данный момент в местных газохранилищах закачано более трех млрд куб. м газа. Добыча собственного газа тоже растет. Соответственно, в связи с увеличением количества азербайджанского газа, отправляемого в газохранилища, необходимость в импорте отпадает.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 3 ноября увеличился до 17,179 миллиардов кубических метров.


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