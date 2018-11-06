Азербайджан прекратит импорт российского газа

Об этом сообщил представитель госнефтекомпании страны по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.

По словам Ахмедова, несколько сотен миллионов куб. м. газа, которые осталось закупить в России по годовому контракту, подписанному в конце 2017 года, будут получены в предстоящие месяцы. А подписание конкракта на поставки в следующем году пока не рассматривается.

"Большей частью это приходилось на летние месяцы. Этот газ закачивался в газохранилище и использовался для экспорта, переработки и других целей. Таким образом мы реализовывали коммерческий потенциал наших газохранилищ", - сказал представитель компании.

На данный момент в местных газохранилищах закачано более трех млрд куб. м газа. Добыча собственного газа тоже растет. Соответственно, в связи с увеличением количества азербайджанского газа, отправляемого в газохранилища, необходимость в импорте отпадает.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 3 ноября увеличился до 17,179 миллиардов кубических метров.