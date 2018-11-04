22:47 04.11.2018 | Экономика | Новости
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Банк Британии выпустит новую банкноту в 50 фунтов

Банк Великобритании планирует выпустить новую банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов.

Банк Британии выпустит новую банкноту в 50 фунтов

На ней будет изображен портрет выдающегося ученого. Как заявил в воскресенье, 4 ноября, глава центрального банка Марк Карни, новые 50 фунтов будут символизировать вклад Великобритании в науку.

Есть очень много людей, чья работа сформировала наше представление о мире и которые продолжают вдохновлять людей и сегодня. Банк Англии будет принимать предложения общественности в течение шести недель, - пояснил он, добавив, что за это время должна быть определена кандидатура ученого, который внес вклад в науку и повлиял на британское общество. Ученый мог работать в любой области науки, включая астрономию, биологию, биотехнологию, химию, инженерию, математику, медицинские исследования, физику, технологию или зоологию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с вторника, 25 сентября, в Украине были введены в обращение новые банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года. Национальный банк Украины планирует, что обновленными банкнотами постепенно будет замещать изношенные и поврежденные банкноты образца 2003 года.


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