13:38 24.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Укрзализныця хочет получить компенсацию за нерентабельные станции

И.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов выступил с требованием получения компенсации за использование нерентабельных станций.

Укрзализныця хочет получить компенсацию за нерентабельные станции

В частности, глава правления предлагает ввести механизм компенсации за грузовые станции, которые пропускают менее одного вагона в сутки.

Ранее в Укрзализныце предлагали вообще закрыть часть станций, обслуживающих маленькое количество вагонов. По мнению высшего руководства компании, станции являются убыточными. Однако такое решение вызвало сопротивление в среде агропроизводителей, ведь железная дорога является едва ли не единственным способом транспортировки их продукции.

На сегодня в Украине около 300  грузовых станций обрабатывают до двух вагонов зерна в сутки. Их содержание приносит значительные затраты и минимальный доход.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион анонсировал создание межведомственного штаба по вопросам обеспечения перевозки аграрной продукции.


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