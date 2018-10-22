Стала известна сумма взысканий с неплательщиков алиментов, - Минюст

Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что с начала 2018 года государственный исполнители взыскали уже более 3,6 миллиардов гривен.
Об этом глава министерства написал в своем микроблоге в Twitter.
В частности, министр также отметил, что часть этой суммы была получена в рамках новой программы Минюста "Чужих детей не бывает". К слову, пакет законов в рамках программы предустратривает:
Также было ужесточено законодательство в отношении неплательщиков алиментов. В частности, им запрещено выезжать за границу, охотиться и управлять автомобилем. Кроме того, неплательщиков алиментов привлекают к общественным работам, если они не могут погасить долги.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что за девять меяцев этого года государственными исполнитлеями ведомтсва было взыскано около трех миллиардов гривен.