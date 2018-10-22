Стала известна сумма взысканий с неплательщиков алиментов, - Минюст

Об этом глава министерства написал в своем микроблоге в Twitter.

В частности, министр также отметил, что часть этой суммы была получена в рамках новой программы Минюста "Чужих детей не бывает". К слову, пакет законов в рамках программы предустратривает:

увеличение минимального размера алиментов;

наложение дополнительных штрафов на сумму долга по алиментам;

упрощение процедуры выезда за границу с тем из родителей, с кем проживает ребенок;

совершенствование порядка свиданий с ребенком для родителя, который с ней не проживает;

ограничения по пребыванию должников на государственной службе;

уголовная ответственность за уклонение от общественно полезных работ в виде лишения свободы до 2 лет;

налоговые льготы для добросовестных родителей, которые тратят дополнительные средства на кружки, обучение, спортивные секции и духовное развитие ребенка.

Также было ужесточено законодательство в отношении неплательщиков алиментов. В частности, им запрещено выезжать за границу, охотиться и управлять автомобилем. Кроме того, неплательщиков алиментов привлекают к общественным работам, если они не могут погасить долги.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что за девять меяцев этого года государственными исполнитлеями ведомтсва было взыскано около трех миллиардов гривен.