11:32 22.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет просит Гройсмана отработать вопросы водоснабжения навселения

Парламентский комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства просит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана поработать проблемные вопросы отрасли водоснабжения и водоотведения во время отопительного сезона 2018-2019 годов.

Профильный комитет просит Гройсмана отработать вопросы водоснабжения навселения

Соответствующее письмо в понедельник, 22 октября было направлено главе правительства. В частности, как сообщает информационное управление аппарата Верховной рады, члены комитета обсудили этот вопрос и подчеркнули необходимость решить ряд проблемных вопросов в области в том числе погашения зафиксированной по состоянию на 01 января 2016 года разницы в тарифах, своевременного возмещения из госбюджета льгот и жилищных субсидий населению, установления алгоритма и порядка распределения средств за потребленную электрическую энергию и тому подобное.

В связи с чем комитет обращается к руководству Верховной рады с просьбой рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях подготовленный комитетом законопроект №7083 о внесении изменений в некоторые законы Украины об урегулировании задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители. Документом учитывается факт накопления новой задолженности, из-за чего возникла необходимость пересмотра даты возникновения долга, подлежащего урегулированию, в частности ее фиксации на 1 января 2019 года, наличие нерешенных проблемных вопросов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в связи с аварией на сети водоснабжения 18 октября отключена подача воды в домах на девять улицах и переулках столицы.


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