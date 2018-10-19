НБУ будет по новому резервировать сделки с валютными форвардами и фьючерсами

По мнению регулятора этот инструмент предотвращает системные риски, связанные с подписание контрактов, переменной величиной которых является валютный курс или цена банковского металла к валютному курсу. Как сказано на сайт Нацбанка, окончательное решение по внедрению механизма примет правление НБУ, а пока соответствующее требования применяться не будут.

Вместе с тем в НБУ пояснили, что такой механизм будет применяться ко всем видам операций по форвардным и фьючерсным контрактам с поставкой или без поставки базового актива, переменной величиной которых является валютный курс или цена банковского металла к валютному курсу.

В таком случае резервы будут формироваться в национальной валюте, а обязательства по их формированию будут возникать со дня, следующего с даты заключения соглашения, и будет действовать до дня окончательного осуществления расчетов по сделке или его расторжения включительно. При этом ставка резервирования будет неизменной на весь период действия контракта, - пояснили в Центробанке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 18 октября, обязала Национальный банк увеличить перечисление в государственный бюджет прибыли на два миллиарда гривен. Парламент при подготовке госбюджета-2019 ко второму чтению поручила Кабинету Министров обязать регулятор перечислить 47,6 миллиардов.