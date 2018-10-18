Цены на газ на заправках превысили 16 грн

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка, который проводит Консалтинговая группа А-95, информирует enkorr.

Так, в сетях группы "Приват" стоимость автогаза выросла на 18-23 копейки: в "Авиас" СУГ стоит уже 15,68 грн/л, в "Укрнафте" - 15,62 грн/л. Автогаз на станциях Glusco подорожал на 25 копеек до 15,95 грн/л.

При этом, сети ОККО и WOG подняли цену на сжиженный газ на 12 и 11 копеек до 16,52 и 16,49 грн/л соответственно.

В свою очередь на станциях AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Надежда", "Рур груп", "Автопорт", "Mango" и "Татнефть-АЗС-Украина" автогаз подорожал на 4-28 копеек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бензин А-95 в Киевской области составляет 30,89 грн. за литр.