Количество безработных в сентябре сократилось до 287 тысяч - Госстат

По состоянию на 1 октября было официально зарегистрировано 287,1 тысяч безработных, что на 5,7 тысяч меньше, чем в августе. Такие данные во вторник, 16 октября, опубликовала Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, средний размер пособия в сентябре составил 2510 гривен, а количество вакансий составило 97,0 тысяч. При этом нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию составита 3,0.

Напомним, по методологии Международной организации труда, во II квартале 2018 года количество безработных в Украине уменьшилось до 1,5 миллионов человек, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,5 миллионов человек. У

Как сообщал УРА-Информ, по прогнозам МЭРТ в течение 2019-2021 годов уровень безработицы среди населения в возрасте 15-70 лет снизится с 8,9% в 2019 году до 8,3% в 2021 году, что составляет в среднем за период 8,6%.