10:32 12.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100205511:test

"Нафтогаз" планирует инвестировать в "зеленую экономику"

С этой целью уже созданы потенциальные проекты, которые  сейчас обсуждаются с международными инвесторами.

Об этом сообщает председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на Ukrainian Week в Лондоне.

Возобновляемые источники энергии - один из приоритетов в работе энергетического сектора Украины. В  течение последних трех лет в украинскую  альтернативную энергетику инвестировали более 1,1 миллиарда евро. В частности, одним из наиболее перпективных направлений является солнечная энергетика.

Коболев сообщил, что пока "Нафтогаз" запускает лишь небольшие солнечные электростанции  рядом с газотранспортной системой "Укртрансгаза". Однако в ближайшее время сеть солнечных электростанций планируют расширить. На данный момент, открывают сеть подобных станций в Кировоградской области. Также солнечными батареями оборудовали Чернобыль.

Глава "Нафтогаза" также заявил, что считает добычу сланцевого газа перспективным направлением для Украины. Добывать его можно вполне "безопасно и дружески для экологии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в среду, 10 октября,было подписано  мировое соглашение между национальной компанией "Нафтогаз Украины" и двумя столичными компаниями "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго".


Поделиться
Читайте также:
 
Ликвидация последствий взрывов боеприпасов в Ичне продолжается - ГосЧС Основной причиной недовыполнения бюджета стало недополучение дивидендов - Минфин Традиционное письмо уходит в прошлое США требуют отменить "выборы" на оккупированном россией Донбассе, - Нойерт
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив