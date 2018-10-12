"Нафтогаз" планирует инвестировать в "зеленую экономику"

Об этом сообщает председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на Ukrainian Week в Лондоне.

Возобновляемые источники энергии - один из приоритетов в работе энергетического сектора Украины. В течение последних трех лет в украинскую альтернативную энергетику инвестировали более 1,1 миллиарда евро. В частности, одним из наиболее перпективных направлений является солнечная энергетика.

Коболев сообщил, что пока "Нафтогаз" запускает лишь небольшие солнечные электростанции рядом с газотранспортной системой "Укртрансгаза". Однако в ближайшее время сеть солнечных электростанций планируют расширить. На данный момент, открывают сеть подобных станций в Кировоградской области. Также солнечными батареями оборудовали Чернобыль.

Глава "Нафтогаза" также заявил, что считает добычу сланцевого газа перспективным направлением для Украины. Добывать его можно вполне "безопасно и дружески для экологии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в среду, 10 октября,было подписано мировое соглашение между национальной компанией "Нафтогаз Украины" и двумя столичными компаниями "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго".