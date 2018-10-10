"Укргазвыдобування" побила рекорд по добыче газа

Отметим, что по состоянию на седьмое октября, средняя суточная добыча газа составил 43,1 млн кубов, что на 0,6 млн кубов больше фактических показателей аналогичного периода 2017 года.

Все акции "Укргазвыдобування" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", и она является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Египет отказывается от импорта газа. Такое решение было принято в связи с тем, что на сегодняшний день добыча газа в стране вышла на уровень самообеспечения.