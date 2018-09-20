17:10 20.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Новый транш от МВФ правительство направит на выплату внешних долгов, а не на развитие, — А. Новак

Первые итоги визита представителей МВФ в Украину дают надежду на получение кредита по программе stand-by уже до конца этого года. Оговаривается сумма в размере 1,8 млрд. долл. Само возобновление сотрудничества дает позитивный сигнал инвесторам, что Украина способна рассчитываться по внешним долгам, — говорит экономист Андрей Новак. 

Эксклюзив: Новый транш от МВФ правительство направит на выплату внешних долгов, а не на развитие, — А. Новак

"Возобновление сотрудничества между официальным Киевом и кредиторами МВФ – позитивный сигнал на мировом рынке капиталов. То есть у страны появилась возможность получать и другие ресурсы за пониженные процентные ставки. Все это стало возможным со сменой кредитного статуса с нынешнего EFF на stand-by. Ведь, такое положение вещей указывает инвесторам про то, что страна вышла из переддефолтного состояния. Собственно, повлияло на процесс двухгодичное поднятие экономики Украины. Конечно, для более позитивных тенденций ежегодно ВВП страны должен увеличиваться на 6%. Украина пока демонстрирует показатели близкие к 3%. Новая программа МВФ "зайдет" в страну под названием макрофинансовая помощь. И будет поделена поровну между НБУ – для наполнения золотовалютных резервов, и правительством — на решение острых бюджетных вопросов. Скажу, что, как правило, средства идут на погашение долгов по предыдущим займам. Поэтому очень не верно рассчитывать, что средства пустят на развитие. Это средства для поддержания страны на финансовом плаву", — считает экономист. 

Полную версию интервью с А. Новаком смотрите на сайте "Первый Деловой" в программе Бизнес.


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