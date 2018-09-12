В Украине вырос импорт иностранного мяса

Как известно, стоимость импорта достигла почти 30 млн долларов. Только этим летом из Украины вывезли 10,5 тысячи тонн, это в восемь раз больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Наиболее украинские рынки снабжают Гонконг, Вьетнам и Грузия. Основные причины роста импорта мяса в страну - ослабление предложения свинины на внутреннем рынке по сравнению с прошлым годом, а также близость украинских цен к европейским.

Однако по оценкам украинских и международных аналитиков, внутреннее производство обеспечивает Украины свининой более чем на 90%.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украине удалось сократить импорт газа из стран Европейского Союза в течение восьми месяцев 2018 года уменьшился на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.