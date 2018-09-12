11:56 12.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские банки вдвое увеличили долг перед НБУ

Задолженность украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 сентября 2018 года и составил 60,303 миллиарда гривен. Такие показатели на 2,9% выше за август месяц.

Украинские банки вдвое увеличили долг перед НБУ

Согласно информации на сайте регулятора, с начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 12,2%.

Кроме того, объемы выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ сократился на 65,7% в августе и на 65% с начала года - до 23,489 миллиарда гривен.

Добавим, что задолженность банков перед НБУ за 2017 год сократилась на 7,9% - до 68,891 миллиарда гривен.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины, после проведения анализа предложений банковского сообщества, принял решение смягчить требования к кредитным посредникам банков.


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