Украинские банки вдвое увеличили долг перед НБУ

Согласно информации на сайте регулятора, с начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 12,2%.

Кроме того, объемы выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ сократился на 65,7% в августе и на 65% с начала года - до 23,489 миллиарда гривен.

Добавим, что задолженность банков перед НБУ за 2017 год сократилась на 7,9% - до 68,891 миллиарда гривен.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины, после проведения анализа предложений банковского сообщества, принял решение смягчить требования к кредитным посредникам банков.