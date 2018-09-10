Национальный банк ожидает получить 3,5 млрд долларов до конца года

Об этом говорится в годовом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности НБУ.

Согласно отчету, новая программа будет дополнять предыдущие три операции макрофинансовой поддержки ЕС. В частности, которые были реализованы с момента наступления кризиса в 2014 году и в рамках которых Украине было выделено 2,8 млрд евро.

Также в Нацбанке заявили, что задержка с выполнением программы сотрудничества МВФ может создать риски для макрофинансовой стабильности в среднесрочной перспективе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины готовит пересмотр свои макроэкономического прогноза. Регулятор намерен учесть результаты визита миссии Международного валютного фонда в Украину.