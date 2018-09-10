Национальный банк ожидает получить 3,5 млрд долларов до конца года

До конца года украинская столица ждет очередной транш в рамках новой программы макрофинансовой помощи. Так, ожидаемый объем финансовой помощи от основных международных доноров составляет два миллиарда от МВФ, 580 миллионов от ЕС и 900 миллионов от других доноров.
Об этом говорится в годовом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности НБУ.
Согласно отчету, новая программа будет дополнять предыдущие три операции макрофинансовой поддержки ЕС. В частности, которые были реализованы с момента наступления кризиса в 2014 году и в рамках которых Украине было выделено 2,8 млрд евро.
Также в Нацбанке заявили, что задержка с выполнением программы сотрудничества МВФ может создать риски для макрофинансовой стабильности в среднесрочной перспективе.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины готовит пересмотр свои макроэкономического прогноза. Регулятор намерен учесть результаты визита миссии Международного валютного фонда в Украину.