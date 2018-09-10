Федеральный банк Германии заявил о необходимости улучшения системы безопасности банков

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Как отметил Вуэрмелинг, финансовые институты располагают всеми возможными антихакерскими системами. При этом, несмотря на это, подобные учреждения сейчас перебывают в очень разной степени реализации.

Он также отметил, что немецкие банки через десять лет после финансового кризиса выглядят значительно лучше. Однако в дальнейшем есть над чем работать. К примеру, можно сделать высокий уровень просроченных кредитов в ряде стран из еврозоны, подчеркнул Вуэрмелинг.

"Мы ужесточили правила по всему миру, введя по всей еврозоне общий банковский надзор и режим производства", - пояснил функционер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", рейтинговые агентства призывают Центральный банк Турции повысить процентные ставки, и отказ Центробанка сделать это вызывала сомнения в независимости институции.