10:21 07.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина за восемь месяцев сократила транзит нефти в Европу

В течение восьми месяцев 2018 года транспортировка нефти через территорию Украины в страны Европы снизилась на 10,4% (125 тысяч тонн) и составил менее 1 млн 80 тысяч тонн.

Украина за восемь месяцев сократила транзит нефти в Европу

Об этом свидетельствуют данные Укртранснафты.

Согласно недавно полученным сведениям, в январе-августе текущего года Укртранснафта транспортировала почти 10,1 млн тонн нефти. При этом, в сравнении с таким же периодом в 2017 года: объем перекачки на НПЗ увеличился на 5,5% – до 1,4 млн тонн, а транзит уменьшился на 4,5% – до 8,7 млн тонн.

В свою очередь, общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов составил более 1,2 млн т, что на 9,06% меньше, чем в августе 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне фьючерсы на  североморскую марку Brent находятся выше отметки 78 долларов за баррель. Это на 0,67% выше уровня закрытия предыдущих торгов.


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