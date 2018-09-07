Украина за восемь месяцев сократила транзит нефти в Европу

Об этом свидетельствуют данные Укртранснафты.

Согласно недавно полученным сведениям, в январе-августе текущего года Укртранснафта транспортировала почти 10,1 млн тонн нефти. При этом, в сравнении с таким же периодом в 2017 года: объем перекачки на НПЗ увеличился на 5,5% – до 1,4 млн тонн, а транзит уменьшился на 4,5% – до 8,7 млн тонн.

В свою очередь, общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов составил более 1,2 млн т, что на 9,06% меньше, чем в августе 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне фьючерсы на североморскую марку Brent находятся выше отметки 78 долларов за баррель. Это на 0,67% выше уровня закрытия предыдущих торгов.