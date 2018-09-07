Кабмин до конца месяца получит данные о проверках лесных хозяйств, - Гройсман

Правительство поручило профильным ведомствам и полиции провести соответствующие проверки. Об этом в пятницу, 7 сентября, во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, соответствующее поручение правительства получила Государственная аудиторская служба, Государственная фискальная служба и также Национальная полиция. Они совместно с Министерством аграрной политики работают над аудитом этой области. До конца сентября мы будем иметь информацию о том, как прошли проверки. Мы все делаем для того, чтобы совершенно открыто, публично, в цифрах и персоналиях, показать, где какой лесхоз, как он работал, сколько он делал вырубки, - отметил глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины поддержала ранее ветированный законопроект №5495 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" с предложениями президента Петра Порошенко, за принятие закона проголосовали 246 народных депутатов.