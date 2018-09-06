Гройсман провел первые переговоры с главой миссии МВФ

Как сообщил департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины, сегодня миссия начала работу в Украине. Первые переговоры с председателем миссии Рон ван Роденом прошли при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана

Напомним, 6 сентября миссия МВФ прибыла в Украину и приступила к работе. Ее представители пробудут в Киеве до 19 сентября 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, в марте 2015 года был подписан меморандум между Украиной и МВФ об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования EFF . Согласно этой программе, в течение 4 лет Фонд планирует выделить Украине 17,5 млрд долларов.

На данный момент украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму 8,7 млрд долларов.

Всего с 1995 года Украина получила от МВФ 31,3 миллиардов долларов.