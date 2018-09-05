Украина выплатила 444 миллионов долларов купон по еврооблигациям за 2015 - Минфин

Об этом в среду, 5 сентября, сообщила пресс-служба украинского финансового ведомства. Прим этом в Минфине напомнили, что поскольку первый понедельник сентября в США является официальным выходным, то выплата купона была осуществлена 4 сентября.

Напомним, еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государственным долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное имени Янгеля".

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

Общая сумма первого купонного платежа составила 473,313 миллионов долларов, второго, третьего и четвертого - 505,429 миллионов долларов, а пятого - 444,4 миллионов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, накануне в Минфине предупредили что, дата выплат по еврооблигациям переносится, поскольку первый понедельник сентября является Днем труда и официальный выходной в Соединенных Штатах Америки.