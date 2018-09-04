11:39 04.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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СБУ пересекла сделку государственного банка на 700 млн грн

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность группы мошенников, которые подозреваются в хищении залогового имущества одного из государственных банков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

СБУ пересекла сделку государственного банка на 700 млн грн

Оперативники спецслужбы установили, что государственное финучреждение заключило кредитный договор с коммерческой структурой с лимитом кредитной линии на 700 млн гривен.

В соответствии с условиями договора в залог банку было передано имущество общества.

В ходе следствия было установлено, что полученные кредитные средства были переведены на счета оффшорных компаний. Залоговые активы предприятия противоправно выведены из под государственного контроля банка в пользу третьих лиц. По заключению профильных экспертов государственному банку нанесен ущерб на почти миллиард гривен.

Следователями СБУ объявлено о подозрении двум фигурантам дела в совершении преступлений, предусмотренных УК Украины. В данное время, продолжается досудебное следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины накрыли квартиру местного торговца оружием. Выяснилось, что местный жител не только занимался продажей оружия, но и наркотиков через социальный сети.


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