СБУ пересекла сделку государственного банка на 700 млн грн

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность группы мошенников, которые подозреваются в хищении залогового имущества одного из государственных банков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что государственное финучреждение заключило кредитный договор с коммерческой структурой с лимитом кредитной линии на 700 млн гривен.
В соответствии с условиями договора в залог банку было передано имущество общества.
В ходе следствия было установлено, что полученные кредитные средства были переведены на счета оффшорных компаний. Залоговые активы предприятия противоправно выведены из под государственного контроля банка в пользу третьих лиц. По заключению профильных экспертов государственному банку нанесен ущерб на почти миллиард гривен.
Следователями СБУ объявлено о подозрении двум фигурантам дела в совершении преступлений, предусмотренных УК Украины. В данное время, продолжается досудебное следствие.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины накрыли квартиру местного торговца оружием. Выяснилось, что местный жител не только занимался продажей оружия, но и наркотиков через социальный сети.