Наличный доллар во вторник поднялся до 28,50 гривен

Наличный евро набрал девять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,51 гривен, а евро можно купить по 33,18 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,50 - 28,43, продажи 28,38 - 28,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,2546, продажи - 28,5115 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,20 - 32,83, продажи - 32,90 - 33,66 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,5910, продажи - 33,0927 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,100, продажи - 4,100 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,774, продажи 4,219 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 3 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на две копейки. Наличные евро потерял 17 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,35 гривен, а евро можно было купить по 33,05 гривен.