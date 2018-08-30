В украинских хранилищах уже накоплено 14,47 миллиардов кубометров газа

Как сообщает "Укртрансгаз", по последним данным только за последние сутки в ПХГ Украины было закачано 57,63 миллионов кубических метров газа.

В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

При этом в данных за 28 августа указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 22,92 миллионов кубометров, из Венгрии - 16,71 миллионов кубометров, из Польши - 2,65 миллионов кубометров газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 46%.

В ведомстве также напоминают, что на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 миллиардов кубометров.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на пять миллиардов кубов до 2022 года.