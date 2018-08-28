Долг по зарплате в Украине в июле вырос на 0,4%

По состоянию на 1 августа долг составил 2,734 миллиардов гривен. Такие данные во вторник, 28 августа, опубликовала Государственная служба статистики во вторник.

По данным ведомства, в июле сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 0,1% и на 1 августа составила 1,564 миллиардов гривен.

Рост задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксирован в Закарпатской (на 32,8%), Ивано-Франковской (на19,1%), Херсонской (на 14,2%), Хмельницкой (на 12,3%) областях, г. Киеве (на12,1%), Днепропетровской (на 10,4%), Винницкой (на 7,5%), Сумской (на 5,6%), Одесской и Черкасской (на 4,9%), Тернопольской (на 4,8%), Харьковской (на 3,9%), Житомирской и Луганской (на 2,6%), Киевской (на 1,3%) и Николаевской (на 1,1%) областях.

Одновременно задолженность по зарплате в июле-2018 сократилась в Черновицкой (на 90,1%), Кировоградской ( на 15,6%), Волынской (на 10,5%), Донецкой (на 9,2%), Запорожской (на 6,1%), Ровенской (на 3,7%), Львовской (на 1%), Черниговской (на 0,8%) и Полтавской (на 0,5%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в июле-2018 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в образовании - на 144,4% (до 10,593 млн грн), искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе - на 28,2% (до 1,552 миллионов гривен), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – на 20,7% (до 24,329 миллионов гривен), сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве - на 9,7% (до 19,029 миллионов гривен), профессиональной, научной и технической деятельности - на 5,8% (до 118,856 миллионов гривен), информации и телекоммуникациях - на 5,5% (до 10,362 миллионов гривен), здравоохранении и предоставлении социальной помощи – на 4,4% (до 27,202 миллионов гривен), транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 4,2% (до 177,375 миллионов гривен), в сфере административного и вспомогательного обслуживания - на 2,3% (до 9,635 миллионов гривен), в финансовой и страховой деятельности - на 1,9% (до 17,922 миллионов гривен ), в операциях с недвижимостью - на 0,3% (до 58,319 миллионов гривен).

В то же время в предоставлении других видов услуг удалось добиться сокращения задолженности – на 69,7% (до 0,236 миллионов гривен), во временном размещении и организации питания – на 43,3% (до 1,333 миллионов гривен), в государственном управлении и обороне; обязательном социальном страховании – на 3,3% (до 4,630 миллионов гривен), строительстве на – 3,1% (до 80,528 миллионов гривен), промышленности - на 0,6% (до 2,172 миллиардов гривен).

Напомним как сообщал УРА-Информ, по данным Госстат в Украине реальная заработная плата в июле текущего года по сравнению с июлем 2017 года увеличилась на 14,7%.