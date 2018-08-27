В Украине резко подорожала аренда жилья

Самыми дешевыми в месяц однокомнатными, по данным аналитического центра DOM.RIA, оказались квартиры в Сумах (2564 грн), Запорожье (3388 грн). Самыми дорогими для арендаторов стали Одесса (11687 грн), Киев (11112 грн), Днепр (6987 грн) и Харьков (5983 грн).

Все больше квартиросъемщики выбирают новостройки, даже студенты ищут жилье посучаснише. Еще одна тенденция - все меньше арендодателей предлагают комнату "с хозяйкой": люди старшего возраста предпочитают субсидии, которую боятся потерять, через дополнительный заработок.

Уже с июля арендодатели в крупных городах готовились к сезонному всплеску цен на рынке недвижимости, и не прогадали.