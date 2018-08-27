15:53 27.08.2018 | Экономика | Новости
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Польские работодатели делают ставку на украинцев

45% украинцев, работающих в Польше, получают более 3 тыс злотых ежемесячно и почти 76% украинцев зарабатывают там около 2,5 тыс злотых.

Польские работодатели делают ставку на украинцев

Об этом свидетельствует результат последнего опроса, пишет издание Rzeczpospolita.

В свою очередь, около 25% украинцев зарабатывают менее 2,5 тысяч злотых чистыми и 4,7% объявляет заработную плату в размере 1,55 тыс злотых, что соответствует минимальной заработной плате в Польше. 

Интересно, что сверхурочная работа - это возможность для украинцев зарабатывать дополнительные деньги. 

Работодатели отмечают, что основной причиной использования иностранцев являются вакансии, которые трудно заполнить. Потому что, у поляков либо нет людей с необходимыми специальностями и навыками, либо никто не заинтересован в работе.

Существует также 10% предпринимателей, которые говорят, что использование более дешевой рабочей силы из Украины помогает им сократить бюджет зарплаты.Вместе с тем, в будущем, все больше и больше компаний будут готовы платить украинцам больше, чем полякам из-за проблем с набором персонала.

Как сообщал "УРА-Информ", украинцы, которые трудятся на сезонных работах в Польше перевели в Украину 920 млн долларов. Согласно опубликованной на сайте источника информации, почти 87 процентов от общей сумму перевели "заробитчане", которые работают в Польше временно. Отмечается, что прошлом году сумма их переводов составила 2,4 млрд злотых.


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